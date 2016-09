“Manifestamos nuestro descontento, porque se están violentando los derechos fundamentales de los niños y adolescentes. Ese retraso en el inicio del año escolar va a incidir en la calidad educativa de los estudiantes”, expresó el presidente de la Federación Venezolana de Maestros Táchira, Ildemaro Useche, para fijar posición del gremio respecto al anuncio del ministro Rodulfo Pérez sobre el regreso a clases el 26 de septiembre.

Useche resaltó que de acuerdo con el Reglamento de la Ley Orgánica de Educación, el inicio del año escolar se realiza el primer día hábil de la segunda quincena del mes de septiembre, es decir, el 16 de septiembre.

–Nos parece que es una situación bastante delicada y hasta incongruente, que quienes tienen que ser garantes del cumplimiento de las Leyes en este país, sean los mismos que están violando la normativa que reviste o requiere el funcionamiento de las instituciones educativas.

Para Useche, esa decisión obedece a una valoración de la misma situación económica del país, y es la razón fundamental por la cual se da ese retraso: “No es una excusa de orden pedagógico como argumentó el ministro Pérez, que tiene que ver con talleres de actualización docente. Para nosotros la verdad es que el Gobierno está enfrentando varias situaciones”.

Destacó en primer lugar que la realidad económica del país es grave, en segundo lugar que ese mismo panorama está incidiendo en el suministro de la alimentación escolar que hoy se ve mermado, porque el Gobierno no tiene los recursos para atender esa matrícula escolar.

En tercer lugar –agregó-, el alto costo de la matrícula en los colegios privados, que está generando una migración masiva de estudiantes hacia las instituciones públicas, que no están preparadas para atender esa matrícula que va a incrementar sustancialmente la cantidad de alumnos existentes.

—La infraestructura escolar no podrá albergar a esos estudiantes, ya que no está en buenas condiciones. El Gobierno nacional no ha construido instituciones educativas que atiendan la realidad poblacional en los actuales momentos. Seguimos usando las mismas instituciones educativas de la mal llamada “Cuarta república”, instituciones que tienen 50, 60 y 70 años que para la época eran estructuras monstruos, pero que para hoy son insuficientes.

Además precisó que el Gobierno tiene tres años y medio reparando el liceo J.A. Román Valecillos y no ha terminado, tiene cuatro años refaccionando el liceo Pedro María Morantes y no ha concluido: “Si no ha logrado solucionar la infraestructura de estas instituciones emblemáticas del municipio San Cristóbal, estamos convencidos que no se están haciendo más que maquillajes en fachadas de algunas instituciones, pero refacciones de fondo no se han hecho”.

Por tanto, dijo que en varias instituciones las filtraciones persisten, las baterías de baño no funcionan, los comedores están deteriorados, las cocinas no están en buenas condiciones, en las aulas hay pupitres y no mesas, no hay dotación de material didáctico y menos de libros y textos actualizados.

Adicional a todo lo expuesto, comentó que el Gobierno está adelantando un proceso de nuevo diseño curricular que atenta contra la educación en el país, que a su juicio está muy maltratada y no está en los mejores estándares de calidad educativa.

—La educación en nuestro país ha venido de mal en peor. Existe una situación difícil para el inicio del año escolar, nosotros no auguramos un año escolar que les dé tranquilidad a los padres y representantes, menos a los docentes. En los próximos días podrían venir acciones necesarias para que no solamente el docente reclame lo que por derecho le corresponde, sino también porque tiene que ser actor fundamental en la vigilancia y control de la educación en el país.

