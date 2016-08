Rutas extraurbanas laboran con base en demanda y disposición de unidades

Ante la ola de rumores sobre la suspensión del servicio que prestan las unidades que viajan hacia la capital del país, debido a la actividad denominada la “Gran Toma de Caracas”, este 1º de septiembre, se pudo constatar que las empresas de transporte que cubren rutas extraurbanas desde el estado Táchira laborarán con normalidad y con base a la demanda y disponibilidad de unidades.

En visita al Terminal de pasajeros de San Cristóbal, algunas operadoras de líneas confirmaron que la salida de unidades se conoce el mismo día, por tanto no pueden vender boletería con antelación. De manera que quien desee viajar a Caracas el jueves o viernes debe ir al terminal ese mismo día, desde tempranas horas de la mañana, para verificar si hay disponibilidad de ruta.

“Estamos trabajando normal, pero tienes que venir el jueves para saber si hay salida de unidad. Cuando nos confirman se comienza a vender boletería”, dijo una joven operadora en Expresos Occidente. Igualmente respondieron a esa inquietud las vendedoras de otras líneas, al asegurar que se sabe el mismo día, si sale o no la unidad, todo depende de la disponibilidad del automotor y de la demanda de pasajeros.

Hasta la fecha, las consultadas aseveraron que no se han presentado inconvenientes para viajar al centro del país. Es más, este martes de una sola línea estaban saliendo tres unidades para Valencia-Caracas. Por tanto, solo son rumores los que se manejan con respecto a una posible paralización del transporte con motivo de la “Toma de Caracas”.

—Estoy averiguando para visitar a mi mamá, que está enferma, y me dicen que no me venden boleto para el viernes. Debo venir el mismo día con la disposición de viajar, porque ahí nos informan si hay salida o no de unidades—comentó Gabriela Sánchez, quien saldrá de viaje con destino a la ciudad de Caracas para atender a su progenitora.

Mientras unos hacían cola para salir de viaje esa misma tarde, otros preguntaban e indagaban sobre la venta de boletos a ciertos destinos. La realidad es la misma para todos los viajeros: solo se venden pasajes el mismo día, cuando se confirme que sí hay disponibilidad de unidades para salir. (MC)