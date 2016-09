El presidente de la Central Bolivariana de Trabajadores y representantes de diferentes organizaciones civiles de vivienda de San Cristóbal, Rubio y Capacho, se unieron en una manifestación frente a la sede del antiguo Inavi, para pedir la destitución de Mariangela Chávez, gerente del Ministerio de la Vivienda en la entidad, porque aseguran que continúa la misma política de la gerente anterior, por la cual la Misión Vivienda en el Estado Táchira no funciona desde hace más de dos años y medio.

José Bracca, Fanny Chacón, Clara López, Evelyn Carrillo, Luciano Rojas, del colectivo “F”, Ezequiel Zamora, Bare Bare, Villa Venecia, Las Marías y “Manuelita Sáenz, y Manuel Uribe del sindicato de Inavi, indicaron que la situación de los proyectos e urbanismo de las diferentes organizaciones es similar, pues les están colocando requisitos y los desarrollos se han quedado en veremos, como sucedió con el caso de 196 hectáreas en Paramillo, decretadas a vivir y desafectadas con la promesa de que iban a construir una ciudad socialista, y hasta el momento no han tenido respuesta.

—Por el contrario, la actual gerente pretende desafectarlas y no se sabe con qué propósito, la preocupación que tenemos es que sea para beneficio personal, entregándolas a una persona o a un pequeño grupo, con lo cual se estaría impidiendo que unas cuatro mil familias vayan a vivir a esa zona, rescatada por la asociación Villa Venecia, si aceptamos eso seríamos cómplices –dijo Chacón-.

20 mil obreros sin empleo

Los portavoces, quienes se definieron chavistas y revolucionarios y denunciaron que Chávez “fue firmante”, manifestaron que no quieren que les suceda lo que al proyecto Manuelita Sáenz, “que la desafectaron y no sabemos por qué nadie ha dicho nada, queremos que hagan los desarrollos que prometieron”.

Denunciaron que la semana pasada estuvo el ministro de Vivienda en el Táchira, pero no habló con las comunidades “porque solamente le quisieron mostrar lo bonito y no las realidades, por lo que no se enteró de nada, queremos que venga y escuche las propuestas”.

Indicaron que en el antiguo Inavi les están exigiendo más requisitos y no les dan respuesta satisfactoria, además que Mariangela Chávez tampoco los ha querido recibir a pesar de que es la segunda manifestación que hacen frente al organismo.

Anunciaron que continuarán las acciones para llamar la atención y convocaron a las demás organizaciones de vivienda del Táchira para una reunión con el fin de formar el frente único de vivienda del estado Táchira, “para que pelee por todos los urbanismos del estado”.

Para eso ofrecieron los números 0426 3287425, de Clara López, y el 0414 67063106 de Fanny Chacón, por donde acordarán la hora y el lugar; e insistieron en la destitución de Chávez.

Bracca llamó al ministro Manuel Quevedo a acercarse al Táchira y atender al pueblo sin vivienda, “porque los que han puesto al frente en la entidad no han dado la talla, primero han sido firmantes contra el presidente Chávez y han desvirtuado la Misión Vivienda aprovechando el amiguismo y un grupo de diputados que tienen las manos metidas aquí”.

Dijo que hay más de 20 mil trabajadores de la construcción paralizados, 5 mil de ellos del sindicato bolivariano, “y si queremos acabar con el bachaqueo y tanta delincuencia, tenemos que fomentar empleo”.

Que Chávez entregue cuentas

Uribe por su parte dijo que los trabajadores del Ministerio de la Vivienda están afectados, porque “cambiaron a una gerente y llegó otra igual, maltrata a los trabajadores y hay muchas irregularidades que como sindicato hemos denunciado, le solicitamos a la señora Chávez un inventario de los materiales que están en el depósito para realizar una contraloría social, puesto que las obras están paralizadas, y nosotros vemos con preocupación que los materiales siguen saliendo, y a la señora le hemos pasado dos comunicaciones y no nos han dado respuesta”.

Igualmente, dijo que le pidieron respuesta a “unas acciones que está tomando, alquilando el estacionamiento de la institución, cobrando 50 bolívares a los usuarios, y queremos saber hacia dónde va reflejado ese dinero, ella dice que es una autogestión pero no ha mostrado cuentas; los aires acondicionados siguen dañados, las impresoras no tienen tinta, como sindicato no la acusamos pero queremos que rinda cuentas de lo que se ha recibido y lo que se ha gastado; pedimos su destitución”.