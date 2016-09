Sismo del martes en Colombia se sintió en la zona fronteriza

El sismo de 6.1 grados, ocurrido el martes en la noche en el municipio Mutatá, del departamento de Antioquia, fue perceptible en la zona fronteriza tachirense, donde si bien hubo inquietud, no hubo alarma, aunque sí llamaron a los organismos de emergencia para reportar el movimiento telúrico.

Yesnardo Canal, director de Protección Civil Táchira, indicó que el temblor lo sintieron en algunos lugares del estado, principalmente en la frontera de San Antonio y Ureña.

— El martes, a las veinte y cincuenta hora de Colombia, se registra un nuevo movimiento telúrico en el municipio Mutatá, con magnitud de 5.9, una profundidad de 41 kilómetros, y se hizo perceptible sobre todo en la zona de frontera; se recibieron llamadas de esos sectores.

No obstante, Canal dijo que, tras el temblor, funcionarios de las protecciones civiles realizaron las inspecciones de rigor y no visualizaron ninguna situación particular de las estructuras de la zona, y tampoco en las de quienes habitan en la frontera.

— Vamos a estar muy atentos, fundamentalmente por estas liberaciones que se vienen dando en nuestro hermano país y la perceptibilidad en el estado Táchira -dijo el director de Inaprocet-, quien llamó a la población a la calma ante cualquier evento sísmico que se pudiera generar en nuestro estado, advirtiendo que no se pueden predecir, aunque en nuestra entidad existen fallas sísmicas importantes que pudieran generar liberaciones en cualquier momento.

Por otra parte, según el Servicio Geológico Colombiano, el movimiento telúrico afectó a gran parte de Colombia, sin que se registraran víctimas o daños de consideración, y aunque no tuvieron reportes de heridos o daños de consideración en las edificaciones, debieron realizar una evacuación preventiva; indicaron que minutos después imperó la calma en las zonas afectadas.

Según las autoridades colombianas, el movimiento fue muy fuerte y lo sintieron en distintas partes del país, con gran intensidad en Medellín, la capital de Antioquia, entre otros municipios. (MSV)