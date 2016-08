San Antonio.- Las distintas roturas que presenta el tubo del Acueducto Regional del Táchira que lleva el vital líquido hacia los municipios limítrofes, en cualquier momento pudieran hacer colapsar por completo la citada red y dejar sin agua as las poblaciones de San Antonio y Ureña.

La advertencia fue hecha por el exalcalde del municipio Bolívar, Ramón Vivas, quien precisó que en el recorrido hecho desde el tanque de Hidrosuroeste, ubicado en la parte alta del barrio Pinto Salinos, hasta el sector conocido como el “cerro de Las Cruces”, parte alta de San Antonio, en un tramo de aproximadamente tres kilómetros pudieron apreciar al menos diez averías en el tubo matriz, por donde se desperdicia el preciado líquido.

“El derrame de agua aumenta cuando la tubería tiene mayor presión; y si el ente encargado no realiza los trabajos correctivos a tiempo, existe el riesgo de que la tubería colapse por completo y deje sin agua a la población de Ureña y San Antonio”, dijo Vivas. Agregó que algunas brechas han tratado de subsanarlas de manera rudimentaria insertando pedazos de madera en el tubo, quizás también para evitar que se haga más evidente el derrame de agua, cuando verdaderamente la red amerita trabajos correctivos con soldadura o de sustitución de los tramos afectados.

El exalcalde dijo además que los derrames de agua han deteriorado la vía de comunicación por donde ingresan las cuadrillas de obreros de Hidrosuroeste a efectuar las reparaciones cuando ha sido necesario. La vía prácticamente está colapsada y eso es preocupante, porque por dónde van a entrar con la maquinaria para hacer la reparación del tubo.

Hay tramos de la vía que están intransitables, por donde no pasan ni vehículos rústicos. Refirió que la otra opción es entrar por la vía de Lomas Bajas, pero esa carretera igualmente está colapsada y es imposible movilizar maquinaria y equipos por esa ruta.

“Lo que más nos preocupa es que las autoridades gubernamentales digan que no hay presupuesto para hacer la reparación de la tubería, a pesar que de un momento a otro puede colapsar. Pedimos a los entes correspondientes que le presten atención, que no ignoren las averías que presenta la tubería, porque San Antonio y Ureña han sufrido crisis hídricas muy largas por colapso de la red del Acueducto Regional del Táchira y no queremos volver a vivir este tipo de situaciones”.

El exalcalde hizo el llamado al presidente de Hidrosuroeste, Jacinto Colmenares, para que con carácter urgente preste atención a la situación que está amenazando el suministro de agua para las poblaciones fronterizas del estado Táchira.