Desde hace más de dos meses existe una filtración en una tubería de aguas blancas que está afectando a varios habitantes de Telares, específicamente en la calle siete con carrera uno de La Concordia, denunció Apolonia Anaya de Márquez.

Anaya explicó que la situación se ha vuelto insostenible, primero porque se está perdiendo mucha agua limpia y, segundo, porque el agua que se está derramando en la calzada está entrando a su vivienda, causándole serios daños.

“Es mucha el agua que se está perdiendo debido a la ruptura del tubo. Me veo seriamente afectada, porque el agua se está metiendo a mi casa en grandes cantidades y eso produce filtración en las paredes y el piso”, expresó.

Por su parte, Diosilde Prince, quien es habitante del sector y también se ve afectada, informó que desde hace varias semanas acudió a la empresa Hidrosuroeste en busca de ayuda y allí le dijeron que enviarían una cuadrilla a revisar el bote de agua que hay en el sector.

“Hace varias semanas visité a Hidrosuroeste en busca de solución y el ingeniero que me atendió quedó en enviar una cuadrilla para que revisará el bote de agua. Así fue, el día que llegó la cuadrilla estábamos en racionamiento de agua y, por ende, no se estaba botando el preciado líquido. La cuadrilla no hizo nada porque, como estaba seco, indicaron que podían romper donde no estaba el daño. El ingeniero me dijo que regresarían el lunes, cuando se solventara el racionamiento. Pero ese día no ha llegado todavía”, manifestó.

Habitantes del sector les hacen un llamado a Hidrosuroeste y a los organismos competentes, a que se apersonen a tomar cartas en el asunto y a actuar de manera inmediata, “el riesgo se incrementa por las noches, pues al estar todas las llaves cerradas, el bote de agua toma mayor presión”, finalizó. (Sheila Colmenares)