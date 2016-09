Vecinos denuncian abandono del aeroclub de San Cristóbal

Vecinos y sectores aledaños al aeródromo de Paramillo denunciaron el abandono en que tienen al Aeroclub de San Cristóbal, ubicado en esas instalaciones, y dicen que incluso hay accionistas que “hacen referencia a la situación porque ven cómo se vino a nada esta infraestructura, con lo cual se perdió un espacio para la ciudad y su gente”.

Indicaron que decidieron hacer pública la situación debido a las “deplorables condiciones” del Aeroclub, porque los afecta, sobre todo a quienes viven cerca, y para que las autoridades competentes tomen acciones “para subsanar el estado en que se encuentra ese recinto”.

Recuerdan que en el pasado esas instalaciones estaban dotadas de parques infantiles, piscinas y áreas recreacionales que eran utilizadas por las familias sancristobalenses para el sano disfrute.

No obstante, “hoy en día la realidad es completamente contraria. El Aeroclub se convirtió en un espacio deplorable, lleno de desidia y total abandono, al punto de que también se ha convertido en pozos de aguas negras, que han imposibilitado su uso y estimulan la proliferación de enfermedades”, que es un aspecto que preocupa a la comunidad.

De allí que vecinos y miembros de los consejos comunales de la parte alta lamentan el deterioro de esas instalaciones de Paramillo, “porque fueron importantes, marcaron precedentes en la historia aeronáutica del país, porque en ellas funcionó una emblemática escuela para pilotos, lo cual es una iniciativa que jamás se volvió a retomar”.

Los vecinos indicaron que si “la junta directiva del Aeroclub no quiere o no puede rescatar esos espacios, entonces le pedimos al gobernador Vielma Mora que busque soluciones para recuperar la infraestructura, en beneficio de las comunidades”.

Esperan entonces “que de manera perentoria se logre redimir esta lamentable realidad que afecta a centenares de familias que desean experimentar nuevamente el entretenimiento y la recreación en uno de los espacios más significativos para los habitantes de la zona alta de la capital tachirense”. (MSV)