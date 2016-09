Tarde o temprano, un problema gastrointestinal, una otitis, una conjuntivitis o una enfermedad de la piel afectarán a su perro o gato. Estas son las enfermedades más frecuentes en ellos e implicarán que el veterinario les recete medicamentos.

Administrárselos no es tarea fácil. Estos peludos son inquietos, reconocen el sabor de las medicinas y las rechazan. Por eso hay que armarse de paciencia para suministrar las dosis que el especialista indicó.

Muchos optan, en el caso de las pastillas, por camuflarlas en un pedazo de pan o de carne, estrategia que funciona bastante bien en los perros, pero no en los gatos. “Ellos no suelen comer bocados de otras cosas, sino solo su concentrado, entonces no es tan fácil engañarlos. Además, los gatos son inquietos y más ágiles, entonces es muy fácil que se le escapen”, comenta la médica veterinaria Daniela Peñaranda Valero.

Entonces hay que ponerle ‘técnica’ a este asunto y, si es necesario, hacerlo entre dos. Según Peñaranda, lo ideal es poner al animal sobre una superficie firme, como una mesa, “pero no en el piso porque es más fácil que salga corriendo. Para alguien que sea diestro, sujetar con la mano izquierda la cabeza desde arriba y echarla un poco hacia atrás. En ese momento el gato tiende a abrir la boca y es cuando hay que introducir la pastilla lo más profundo posible”, explica la médica.

También se puede recurrir a pistolas diseñadas para este fin o a galletas que permiten camuflar la pastilla para gatos acostumbrados a estos snacks.

En el caso de los perros, con la mano izquierda coger los cachetes de lado y lado (con el dedo corazón y pulgar) y meterlos un poco entre los dientes. El perro abrirá la boca y se le mete la pastilla.

Peñaranda advierte que en perros y gatos pequeños no hay que hacer demasiada fuerza, para evitar lesiones en las encías. “Es más, en el caso de los gaticos, se pueden envolver en una cobija y dejar por fuera solo la cabeza, y así se evitan los arañazos”.

No sobra darles un poco de agua para asegurarse de que la pastilla baje.

Jarabes

Cuando el medicamento es un jarabe, hay que ser muy cuidadosos, dice la doctora Peñaranda, “porque se corre el riesgo de que el perro o el gato broncoaspire”.

Por eso se recomienda suministrarlo con una jeringa, la cual es mejor meterla a la boca por un lado, levantando el cachete o labio, que de frente. “Si la dosis es muy grande, por decir 5 ml, se recomienda darla de a pocos para evitar que se atore”, comenta.

Claro que si su animal es inquieto y se mueve mucho, hay que aprovechar y aplicarle la dosis rápido.

No conviene mezclar los jarabes con el agua, porque pueden reconocer el olor o el sabor y no se la toman. Y así no se sabe bien si tomó la dosis que era.

Gotas y ungüentos

Sí que hay que aplicar ungüentos en los ojos, lo primero es lavarse bien las manos y untarlo en el dedo índice para aplicarlo en el párpado inferior de su mascota.

Si son gotas, aplicarlas a cierta distancia para que el gotero no toque el ojo o, si el peludo se mueve, no se lastime. A veces toca entre dos personas para echarle la cabeza un poco hacia atrás y con los dedos índice y pulgar abrirle los párpados.

Si el problema es en el oído, hay que tratar de que el animal esté en reposo, correr los pelos y aplicar las gotas o la crema. Si hay secreciones, retirarlas antes con un algodón a penas húmedo.