Maydeliana Díaz, Miss Sucre 2015, informó a través de su cuenta en Instagram parte de los hechos que terminaron con la vida de su padre y hermano de doce años, cuando fueron víctimas de un robo en su casa en Altos de Puerto Miranda, de San Fernando de Apure.

“El día de ayer me dieron una terrible noticia, mi papá y mi hermanito fueron víctimas de un robo, el cual les propicio la muerte”, dijo Díaz junto a una fotografía de sus familiares, reseñó el diario Últimas Noticias.

Al parecer los homicidas ingresaron a la vivienda para llevarse unos objetos de valor. El padre de Díaz se desempeñaba como comerciante, vivía solo y su hijo de 12 años, quien murió por asfixia mecánica, lo visitaba por el período de vacaciones.

“Mi hermanito era tan solo un niño de 12 que estaba empezando a vivir y mi padre era un gran hombre trabajador. Lo único que les pido a ustedes es que me ayuden a hacer justicia porque no puede quedar impune… No quiero que otras familias en Venezuela pasen por este dolor tan grande que es perder dos seres queridos… MFDL y MFDP los amé con todas las fuerzas de mi alma. Espero que Papá Dios los tenga a ambos a su lado”, manifestó.