El secretario de Seguridad Ciudadana del estado Táchira, Ramón Cabeza, dijo que desde el momento de la toma de rehenes por parte de un grupo de reclusos que se encuentran en el Cuartel de Prisiones, diversos organismos regionales han tratado de culminar con la situación irregular, pero aseguró que disputas internas de quienes están al frente de retención de dos oficiales de Politáchira y otras diez personas, han impedido que se solvente la toma que cumple más de cien horas.

–En varias ocasiones hemos cedido en las peticiones de quienes fomentaron este motín, no obstante se ha presentado que una vez que logramos acuerdos, ellos mismos desisten y empiezan con nuevos requerimientos. Este lunes ya se había acordado que se trasladarían varios internos a otros centros penitenciarios del país y con ello terminaría la toma de la comandancia de la policía, pero nuevamente los internos se opusieron a ello, con lo cual fue imposible que concluyera en feliz término la negociación- subrayó.

Reiteró Cabeza que desde el Gobierno regional al igual que los organismos que están involucrados en la negociación, “existe plena disposición de aceptar todas las peticiones de los reclusos, pero algunos de sus líderes no quieren culminar con el motín, es algo que ya escapa de nuestras manos, por lo que hemos pedido a familiares de los mismos reos para que intercedan y convenzan a lo privados de libertad en sus pretensiones”, sentenció.

Aseguró así mismo el funcionario que en la toma de rehenes en el Cuartel de Prisiones no se han tomado decisiones de fuerza, pues aseveró que lo que se quiere es que la situación culmine, pero bajo los principios de respeto de los derechos humanos.

–Nosotros hemos detectado que unos diputados de oposición se han inmiscuido en las negociaciones, lo cual nos ha creado suspicacia, pues creemos que existen intereses oscuros en esta toma de rehenes, ya que por declaraciones de los mismos internos, sabemos que dos diputados regionales han ofrecido soluciones, las cuales no son de su competencia, dado que no tienen poder de decisión y ejecución.

Dijo finalmente el vocero que una de las exigencias de los representantes de los organismos que están en las negociaciones con los internos, es que se liberen a las diez personas retenidas y a los uniformados de Politáchira, lo que aseguró restablecería un canal apropiado para cerrar de una buena vez la toma de rehenes y se recobre la normalidad en el Cuartel de Prisiones. (PER)