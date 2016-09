“Hemos hecho todo lo que está en nuestras manos para que finalice situación irregular en Politáchira”

A casi 15 días de la situación irregular que se vive en los calabozos de Politáchira, donde un grupo de privados de libertad mantiene como rehenes a nueve civiles y a dos funcionarios, exigiendo ser trasladados a la cárcel de Tocorón, Aragua, el director de esta institución, comisionado Amador Torres, se pronuncia por primera vez, al asegurar que “hemos hecho todo lo que está en nuestras manos para que esto finalice cuanto antes y de la mejor manera, pero ya la solución del conflicto la tiene el Ministerio de Servicios Penitenciarios”.

__En esta situación yo he hecho todo lo que como director de Politáchira me corresponde- continuó- tratar de que se haga el traslado que los internos están exigiendo a otros centros penitenciarios y que gocen de los beneficios a los que tienen derecho y que aquí no les podemos brindar; este es un centro de detención preventiva, por lo que no les podemos permitir las visitas conyugales, la visita de niños y el llamado desplace, que no es otra cosa que desplazarse libremente dentro de la instalación donde estén recluidos, como sí podrían hacerlo si estuvieran en un internado judicial o cárcel.

Los privados de libertad exigen la presencia de la ministra Iris Varela –agregó el jefe policial- y por ello hemos contado en las negociaciones o diálogo con la participación del abogado Jesús Márquez, en representación del Ministerio de Servicios Penitenciarios aquí en Táchira; él está haciendo los contactos también, esperando respuesta a si hay una autorización de traslado a ese reclusorio. A los internos se les ha ofertado otros centros como el CPO, o en Mérida, Barinas y Barquisimeto, pero ellos exigen solo Tocorón, porque parece que están siendo asesorados externamente.

Recordó Torres que, al inicio de la revuelta carcelaria, el jueves 8 de septiembre, poco después de las 2 de la tarde, eran 23 los presos que pedían el traslado a Tocorón, ahora asegura que solo son seis. Otros ocho internos que estaban en distintas comisarías de Politáchira y que por exigencia de los amotinados los llevaron al Cuartel de Prisiones, porque ellos también querían ser trasladados, aún permanecen en el camión de traslados, a las afueras de los calabozos, también en espera de que se solucione el conflicto.

Los amotinados piden que ingresen a estos ocho presos a los calabozos, pero de ceder a esta petición el conflicto podría agudizarse, toda vez que todos son amigos. “Les propuse que nos entregaran a los policías rehenes y que así aceptaríamos ingresar a estos ocho internos, pero no quisieron”.

“Nos nos arrodillaremos

ante los delincuentes”

Torres está consciente de que existe hacinamiento en los calabozos de Politáchira, según su estadística, son más de 370 internos recluidos en un espacio solo apto para no más de 250. Hay 22 celdas, pero es en la B1 donde al menos 20 presos mantienen en vilo a los familiares de los rehenes desde hace dos semanas. Cree que el arma o armas de fuego que tendrían los internos las ingresaron días antes.

Le preguntamos si ese inhumano convivir, aunado a la situación judicial irregular que vive una gran cantidad de reos ya penados que, pues ya condenados lo que aspiran por lo menos es purgar sus culpas en espacios en mejores condiciones, habría sido el detonante para que estallara el conflicto ese jueves 8 de septiembre, y respondió que esto y que la institución no se prestará a las exigencias de los presos, fue lo que privó.

“Estamos al tanto de que esto está pasando, que sí hay hacinamiento, de que hay penados que no deberían estar aquí sino en un internado adecuado, donde podrían gozar de los beneficios que dice la ley, pero hemos hecho lo posible para solucionar; de hecho hace tres meses se realizó aquí un Plan Cayapa y se decidió el traslado de 82 penados a otras cárceles, pero hasta la fecha no ha ocurrido, no sé por qué. Yo cumplí con buscarles ese beneficio a ellos. Y muy a pesar, porque entendemos que son seres humanos, que están encerrados, aquí les pusimos restricciones y las mantendremos, pero como no les gustó, creo que eso fue lo que hizo que ellos tomaran esa medida hace casi dos semanas. Pero no daremos beneficios para los que no nos han autorizado”.

Dijo no temer que al finalizar el motín lo destituyan del cargo, como se ha rumorado en la calle, e incluso entre los mismos uniformados. “Por ahí mostraron un video, una foto, donde se ven a los dos policías rehenes sosteniendo una pancarta en la que se lee que yo no quiero diálogo, que quiero sangre, pero eso es completamente falso. No temo ser destituido. Cuando Dios y el señor gobernador lo decidan saldré de este cargo con la satisfacción del deber cumplido. Estoy demostrando por qué me pusieron aquí, me lo gané con trabajo, por mérito, pero aún así yo no llegué a la dirección de Politáchira para aferrarme a un cargo. Insisto, día a día hemos estado pendientes de esta situación en los calabozos. Hemos agotado todos los medios, mantenemos el diálogo; les pasamos comida y agua a los detenidos, cedimos a la mayoría de peticiones de los internos, insistimos en que depongan esa actitud e incluso, trajimos a sus familiares para que nos ayudaran a hacerlos desistir, pero no se ha logrado, porque un día dicen algo y al otro lo cambian por completo, pero ahí continuamos, insistiendo de la mejor manera”.

Miriam Bustos

Investigan presunta complicidad de policías

Posible intento de fuga,

agresiones y extorsiones

Torres reveló que en el área donde se encuentran los amotinados se está generando otra situación tan o más delicada que la misma revuelta, y se trata de que “estos internos se están dando a la tarea de golpear a otros presos para luego extorsionar a sus familiares a cambio de no seguirlos agrediendo. Les dan a los parientes unos números de cuenta bancaria donde les deben depositar el pago de la extorsión. Eso está ocurriendo, a eso ha llegado esta gente, y no podemos permitirlo. De manera que el más interesado en que esto llegue a su fin soy yo, y confío en que esto sea pronto”.

También dijo que al parecer la intención primera era la fuga masiva de presos. “Días antes también hubo una situación parecida en el Cicpc; por eso, poco antes del motín se hizo una requisa en estos calabozos y conseguimos muchas cosas, hasta llaves de los candados de las celdas, que presumimos fueron policías los que se prestaron a eso. Todo eso se está investigando, la posible complicidad de funcionarios”.

Al conocerse que el lunes un tribunal supuestamente dejó en libertad bajo presentación a una mujer, que el viernes fue detenida por funcionarios Rayo de Politáchira cuando presuntamente pretendía ingresar municiones a los calabozos, y que se cree que lo haría en complicidad con algún o algunos efectivos policiales, Torres aseguró que las averiguaciones en este sentido ya están en desarrollo, que analizan el cruce de las llamadas y otros elementos que determinen responsabilidades.

“Desconozco por qué el tribunal le dio una medida cautelar a esta mujer, ella unos días antes les pidió a unos policías que le llevaran una cajetilla de cigarros a los presos, y al revisar la caja, los cigarrillos contenían cocaína. Pero nuestro deber es seguir trabajando. Y en cuanto a la posible complicidad de policías en este caso, también tomaremos medidas serias si se establece que a cambio de dádivas se prestaron a estas cosas”.

Para finalizar, dijo que a su juicio los únicos rehenes en manos de los internos son los dos policías, por cuanto los civiles son familiares de los líderes del motín, y que precisamente como ejemplo, para resguardar la integridad física de una dama embarazada que permaneció allí una semana, decidieron que saliera porque era pariente de uno de los internos. (MB)

En comunicado exigen Plan Cayapa y presencia de Iris Varela

Internos piden a factores políticos

que no se involucren en el conflicto

En un comunicado que hicieron llegar a la prensa, a través de sus familiares, los internos de los calabozos de Politáchira pidieron a los factores políticos de la entidad no involucrarse en el conflicto que allí se registra desde hace hoy 13 días.

Por otra parte, agradecen en la misiva la cobertura brindada por la prensa nacional en esta situación, y reiteran a la vez la intención de la implementación de un Plan Cayapa.

De manera textual, el comunicado dice lo siguiente: “Le agradecemos a los medios su colaboración, por cubrir la noticia, pero hacemos un llamado a los factores políticos de la oposición no involucrarse en este conflicto, en razón de preservar la imparcialidad y tratar de resolver este grave problema que aqueja a una gran parte de los familiares de los privados de libertad de Politáchira, y los familiares de los policías que están dentro de las instalaciones”.

Prosigue de esta manera: Con este comunicado queremos deslindar este conflicto de razones políticas, ya que no estamos siendo financiados por ninguna oposición, esta es una lucha en la cual los privados de libertad exigen sus derechos, ya que hay hacinamiento y en este centro de reclusión preventiva no se les otorga redenciones.

“Y solicitamos se ejecute un Plan Cayapa urgente y que se agilicen los traslados, y no se negocian, son derechos constitucionales, y se exigen. Los diputados que asistieron a las instalaciones lo hicieron de manera voluntaria, pero queremos informarle a la colectividad del Táchira que lo hicieron en un momento en el que todos necesitábamos información y orientación, y desde ese día no han vuelto. Por esta razón es que hacemos del conocimiento del pueblo tachirense que las personas que han dado declaraciones no lo han hecho en nombre de los familiares de los privados de libertad, ya que nosotros estamos preocupados por la integridad física y espiritual de nuestros privados de libertad, y agradecemos a la ministra Iris Varela hacer acto de presencia en la mesa de diálogo, para poder avanzar y culminar este conflicto que lleva más de 12 días en esta incertidumbre, en el cual estamos todos involucrados”.

El comunicado finaliza así: De antemano confiamos en la ministra nos ayude a resolver este conflicto, ya que usted conoce este estado y también parte de nosotros, los familiares en la asamblea acordaron la decisión de tomar otras alternativas dentro de la Constitución para la pronta solución, y no se nos haga ver que son de tinte político. (MB)