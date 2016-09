En comunicado exigen Plan Cayapa y presencia de Iris Varela . En un comunicado que hicieron llegar a la prensa, a través de sus familiares, los internos de los calabozos de Politáchira pidieron a los factores políticos de la entidad no involucrarse en el conflicto que allí se registra desde hace hoy 13 días.

Por otra parte, agradecen en la misiva la cobertura brindada por la prensa nacional en esta situación, y reiteran a la vez la intención de la implementación de un Plan Cayapa.

De manera textual, el comunicado dice lo siguiente: “Le agradecemos a los medios su colaboración, por cubrir la noticia, pero hacemos un llamado a los factores políticos de la oposición no involucrarse en este conflicto, en razón de preservar la imparcialidad y tratar de resolver este grave problema que aqueja a una gran parte de los familiares de los privados de libertad de Politáchira, y los familiares de los policías que están dentro de las instalaciones”.

Prosigue de esta manera: Con este comunicado queremos deslindar este conflicto de razones políticas, ya que no estamos siendo financiados por ninguna oposición, esta es una lucha en la cual los privados de libertad exigen sus derechos, ya que hay hacinamiento y en este centro de reclusión preventiva no se les otorga redenciones.

“Y solicitamos se ejecute un Plan Cayapa urgente y que se agilicen los traslados, y no se negocian, son derechos constitucionales, y se exigen. Los diputados que asistieron a las instalaciones lo hicieron de manera voluntaria, pero queremos informarle a la colectividad del Táchira que lo hicieron en un momento en el que todos necesitábamos información y orientación, y desde ese día no han vuelto. Por esta razón es que hacemos del conocimiento del pueblo tachirense que las personas que han dado declaraciones no lo han hecho en nombre de los familiares de los privados de libertad, ya que nosotros estamos preocupados por la integridad física y espiritual de nuestros privados de libertad, y agradecemos a la ministra Iris Varela hacer acto de presencia en la mesa de diálogo, para poder avanzar y culminar este conflicto que lleva más de 12 días en esta incertidumbre, en el cual estamos todos involucrados”.

El comunicado finaliza así: De antemano confiamos en la ministra nos ayude a resolver este conflicto, ya que usted conoce este estado y también parte de nosotros, los familiares en la asamblea acordaron la decisión de tomar otras alternativas dentro de la Constitución para la pronta solución, y no se nos haga ver que son de tinte político. (MB)