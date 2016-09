“Nos sentimos desamparados por las autoridades pero con la fe en Dios de verlos regresar a casa”

La desaparición sin motivos de una persona, de la cual no se vuelve a saber nunca nada más, es una tragedia silenciosa con la que más temprano que tarde solo terminará lidiando la familia; muy contadas veces ha regresado un desaparecido a su hogar, al cabo de mucho tiempo, pero esto no se repite muy seguido, lamentablemente.

Aún con esta estadística en contra, la familia de Elvis Alexander Sánchez Perdomo, aquel jovencito de 18 años que desapareció sin dejar rastro el 2 de septiembre de 2008 tras realizar una transacción en un banco del Sambil, y pese a asegurar que las autoridades lo han olvidado, no pierde la fe en que regrese; tal como ocurre con otras familias tachirenses que no han perdido las esperanzas.

En nombre de todas las familias que pasan por la misma incertidumbre en la que está la

de él, se dialogó con el padre de Elvis Alexander en virtud de que recientemente, el 28 de agosto, el muchacho cumplió 26 años de edad, y ocho de estar desaparecido.

Del joven no hay certeza de su suerte, aunque ha sido su padre, también llamado Elvis Sánchez, quien durante este tiempo se ha encargado por su propia cuenta de seguir pistas y hasta de colectar posibles evidencias, que a su juicio no fueron bien aprovechadas por los entes a los que les correspondía

hacerlo.

“Primero que todo, quiero aprovechar la oportunidad para desmentir a este señor, el coronel Ramón Cabeza, secretario de Seguridad Ciudadana del Táchira, sobre lo que dijo durante una rueda de prensa el mes pasado, en relación a que él estaba en constante comunicación telefónica con las familias de los desaparecidos; eso es totalmente falso, o por lo menos a mí, nunca

me ha llamado. Lo conozco porque lo he visto por la televisión o la prensa, pero es mentira, nunca he recibido una llamada de él”.

-En cuanto al Ministerio Público, también se olvidó de buscar a mi hijo. Hace como tres años hablé con quien en ese momento era la Fiscal Superior del Táchira, pero tampoco me dio respuesta; es más, a esta fecha desconozco quién es el actual Fiscal Tercero que lleva la causa, porque al anterior lo cambiaron. Mi hijo cumplió el viernes ocho años de estar desaparecido y a estas alturas no sabemos absolutamente nada de él. Las investigaciones que están en las actuaciones del expediente, que no pasan de 10 hojitas, esas las hice yo, pero no las procesaron. Igual hicieron otras familias, investigar por su cuenta, incluso un

año después del secuestro en Rubio de la señora Blanca Oliva Delgado, quien ahorita el 7 de octubre cumplirá 9 años en cautiverio, su hijo Ciro Sánchez fue secuestrado y asesinado por estar investigando dónde y en poder de quién estaba ella. Realmente nosotros nos sentimos desamparados por las autoridades por toda esta situación, ellas (las autoridades) nunca tomaron la iniciativa de investigar, debe ser porque no les ofrecimos plata, pero es que tampoco la teníamos ni la tenemos. Hubo un funcionario del GAES que sí lo vimos interesado en el caso de mi hijo y en el de otros desaparecidos y secuestrados, él sí estaba haciendo algo, pero lo mataron en La Romera, dizque para robarlo. Otro funcionario que nos demostró su intención de investigar y ayudar en todos estos casos fue el difunto comisario del

CICPC Luis Monrroy, pero a él también lo asesinaron; es decir, ya no tenemos a quién recurrir y solo nos queda la fe en Dios y en que Él nos traerá de vuelta a nuestros hijos, hermanos, padres…

Desaparecidos de la frontera: otro caso inconcluso

En bastante común en Táchira conocer denuncias de personas desaparecidas, hombres mujeres, adolescentes y personas de mayor edad. Algunas de ellas han aparecido asesinadas al cabo de unas horas, días o meses, como ocurrió en mayo de 2015 en tres fosas comunes, en Ureña.

Encontraron los restos de 13 personas, mayormente masculinos, que habían desaparecido de esa población fronteriza. A algunas de las víctimas, testigos observaron cómo sujetos desconocidos -encapuchados o no- las interceptaron en la calle y se los llevaron por la fuerza en vehículos, a uno de estos muchachos inclusive se lo llevaron de su casa. Hasta el momento, al menos cinco o seis de estas osamentas no han sido plenamente identificadas, y las familias que creen que los restos pudieran pertenecer a alguno de ellos, siguen a la espera.

De la autoría de esta masacre, las autoridades responsabilizaron a grupos paramilitares que operan en la frontera colombo venezolana. Poco antes del hallazgo, los pobladores de Ureña y San Antonio aseguraban que eran cerca de 50 los muchachos y muchachas que habían sido plagiadas de esa forma violenta, en los meses previos al descubrimiento de las osamentas, y en septiembre de 2015 el gobernador del Táchira, José Vielma Mora dijo que la cifra de desaparecidos en la frontera podría ascender a 100 en un lapso que no explicó, pero que endosó también al paramilitarismo.

Eliminados o reclutados

Las víctimas de desaparición no reúnen un perfil específico, tienen o tenían distintas profesiones y oficios; algunas de clase económica baja, otras de la media o alta; de distintas edades y de diferentes sectores de la entidad tachirense, con un único factor común en todos los casos: nadie ha exigido dinero por su rescate, lo que descarta que estén secuestradas y se les considere “Desaparecidas”.

Pero si bien es cierto que muchas familias tachirenses a las que se les ha desaparecido uno de sus integrantes de manera misteriosa o pública, como ocurrió en varios de los casos de Ureña, a veces están conscientes de que su ser querido estaba implicado en problemas o tenía enemigos, y hasta están seguras de que se los llevaron o “levantaron” para ajustar cuentas y que serán inevitablemente asesinados, se abstienen de denunciar ante la Policía el hecho.

Pocas en estas circunstancias sí denuncian muy a su pesar, como una única y desesperada opción de poderlos rescatar con vida. Mientras que algunas, amenazadas y hasta advertidas de no hacerlo, guardan silencio y confían en que no les harán daño al ser querido. Muy pocas han tenido la suerte de poderlos ver regresar vivos. Las listas negras de no denunciados a veces superan las oficiales.

Pero también existen otros núcleos familiares de los que han arrebatado a personas honestas, trabajadoras, responsables que no tenían problemas de ninguna naturaleza, por lo que no entienden por qué, qué pasó, dónde están, ¿siguen vivos o están muertos? De allí surgen hipótesis.

Hay quienes aseguran que a algunos de estos desaparecidos, de los más jóvenes, los han “reclutado” para sus filas grupos irregulares, pero nadie se ha pronunciado con pruebas sobre este particular, aun cuando garantizan que esto está pasando muy a menudo en los municipios de la zona sur del estado.

Importante en este sentido recordar que la familia Molina Contreras ha sido la única que denunció en 2012 una situación como esta, al afirmar que su hija María José Contreras, quien tenía 15 años cuando en el municipio Andrés Bello la secuestró la guerrilla el 26 de junio de 2008 (ahora debe tener 23 años) fue reclutada por el frente 33 de las Fuerzas Armadas de Revolución Colombiana (FARC) y adoptó el alias “Carla”.

Olvidados por la parte oficial y recordados por sus familias

Sería muy larga la lista a enumerar de las personas que desde hace una década o más para acá, han desaparecido sin dejar pistas en el Táchira. Los nombres de algunas de ellas ahora son conocidos e importantes solo para sus familiares, que son los que sufren su ausencia y la tan denunciada presunta apatía de las autoridades que no se han interesado en buscarlas.

Pero así como el padre del joven Elvis Sánchez, son muchas las familias que han tratado de mantener en el tiempo, en el espacio público y en el presente, los nombres de sus seres queridos ausentes; comprenden que si no lo hacen, sería como dejarlos morir.

Solo algunas de estas personas desaparecidas en nuestra entidad, son: Francisco Javier Delgado, desde septiembre 2008; Jesús Alberto Vera Luna, diciembre de 2009; Alba García de Martínez, mayo 2009; Betzabé García y Víctor Julio Ruiz, mayo 2009; Alba Yarelis Ruiz y Ana Cecilia Berbesí, desde enero de 2011; Juan Carlos Chacón, mayo de 2011; Anderson Yanfre Beltrán, noviembre 2013; Luis Ángel Páez Molina y Richard Alexander Olivares Navas, mayo 2014; Wilder Vásquez, mayo 2014; Wilson López y Orfiel Pernía, febrero 2015; Wilmer Alberto Torres Chávez, junio 2015; Mairleyda Ortiz Meneses (17); Kelvin Josué Useche Pérez, junio 2015; Sargento (GNB) José Buitrago Castellanos (abril), y los oficiales de la PNB y Politáchira, respectivamente, Wilmer Jair Cáceres y Kevin Rodríguez Botello, desde enero de 2016; Rafael Alejandro Mora García, 17 años, enero 2016; Pedro Abril Suárez, agosto 2016; entre otras…