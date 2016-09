“Privados de libertad podrán ser trasladados a cualquier cárcel del país pero no a Tocorón”

“En la tarde de ayer (jueves), luego de haberse mantenido más de 8 días en situación de motín y donde se encontraban prácticamente en situación de rehenes 12 personas, luego de esfuerzos por mantener el diálogo, puesto de manifiesto por distintos organismos competentes, como lo son en este caso el Ministerio Público, la propia directiva de Politáchira, la Defensoría Pública, el defensor del Pueblo y otros actores en materia de servicios penitenciarios, además del importante esfuerzo de un grupo de familiares de privados de libertad, la ciudadana Yesenia Ortiz fue puesta en libertad por los internos”.

De esta manera, Ramón Cabeza, secretario de Seguridad Ciudadana, acompañado por el comisionado Amador Torres, director de Politáchira, se pronunció este viernes sobre la liberación de la joven embarazada, tras mantenerse por una semana como rehén.

Esto nos alienta –continuó- en el sentido de que estamos en un certero avance en cuanto al esfuerzo que hemos puesto en esta situación, que se generó el pasado jueves en el interior del Cuartel de Prisiones, de la cual hemos llevado un monitoreo diario. Vamos a continuar con este esfuerzo y en las próximas horas, días, esperamos que reine la conciencia, la concordia, porque a pesar que esos ciudadanos se encuentran privados de libertad, sabemos que han recibido de una manera u otra alguna orientación de la parte externa, específicamente de actores políticos de la oposición que han intervenido de una manera directa, a través del hilo telefónico, perturbando esta situación que ya es conocida a nivel nacional.

“Recalcó que esto quedó manifestado el domingo, cuando se tuvo conocimiento de que algunos privados de libertad dieron a conocer una nota donde expresaron que necesitaban la presencia dentro del recinto de varias personas que los habían respaldo con los documentos exigidos. Aquí está ese documento que vincula a estas personas de oposición con quienes se encuentran en situación de motín. Ellos habían solicitado la presencia de los diputados del Clet, Miguel Reyes y Gustavo Delgado, así como la abogada asesora Mery Contreras y un representante, Elvis Carvajal”.

Por otra parte –añadió Cabeza- la situación está en este momento en calma, aunque todavía insistimos con el diálogo, para que en las próximas horas hayan otras liberaciones, porque la mesa de diálogo no se ha interrumpido, se ha mantenido de manera constante. Incluso, ahora contamos con un actor que cobra importancia, y que de manera relevante logró que se liberara a esta persona, son los familiares de los privados de libertad; por cuanto el domingo los motivamos para que ellos también hicieran un esfuerzo y se comunicaran por teléfono con los presos para que depusieran su actitud, y sabemos que próximamente vamos a ver buenos resultados, más personas liberadas o, en el mejor de los casos, que todo vuelva a su normalidad.

“A Tocorón, no”

Aseguró Cabeza que con el pasar de los días son menos los privados de libertad que exigen ser trasladados al estado Aragua. “Tenemos conocimiento de que son menos las personas que quieren ir a Tocorón; sin embargo, el traslado a este penal no está permitido. La ministro Iris Varela ha informado en este sentido, que existen todas las opciones para traslados a cualquier internado del país, pero no a Tocorón, hay motivaciones especiales que son del conocimiento de la señora ministra, que solo ella conoce y sabrá por qué se niega”.

Para finalizar, señaló: “en los próximos días, porque no tenemos prisa ni estamos acelerados en que esta situación se desenvuelva de una manera sangrienta o violenta, estamos seguros que esto será solucionado de manera satisfactoria. Y en cuanto al tema de las responsabilidades por todo este hecho, como el de someter personas contra su voluntad, la apertura de las investigaciones ya deben estar aperturadas, a fin de determinar tales responsabilidades, porque sabemos que allí hubo el ingreso de teléfonos celulares, y se presume que también de armas, y debemos averiguar cómo ocurrió esto”.

“Se congela mesa de diálogo en Politáchira”

Juan Carlos Herrera, vocero de los privados de libertad que permanecen en conflicto desde hace 9 días en los calabozos de Politáchira, reveló este jueves que “la mesa de diálogo se congeló hasta que no intervengan en ella las verdaderas autoridades competentes, como la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela”.

Dijo que este cese de diálogo ocurrió el miércoles en la tarde, cuando la última oferta que les hicieron las autoridades mediadoras locales, fue el traslado de solo 11 internos para cualquier otra cárcel del país, menos a la de Tocorón, en Aragua.

“Luego de escuchar declaraciones que no son verdaderamente serias, de señores irresponsables, y de estar 9 días aquí en contacto con los privados de libertad, queremos que se sepa la verdad de lo que está ocurriendo. Son seis puntos muy claros los que exigen los internos. Primero, a la visita (civiles rehenes) no se le puede imputar cargos, una vez haya pasado todo esto. Porque así trataron de hacer con la muchacha liberada el jueves. Señor fiscal, ellos (civiles rehenes) no tienen nada que ver, ellos quedaron atrapados en ese conflicto, y por lo tanto no les puede imputar cargos”.

Como segundo punto, dijo querer aclarar que el conflicto que se vive desde el jueves pasado “no es motín, es una protesta; por eso el llamado a que no se tomen represalias, ni contra la visita ni contra los que están ahí adentro, se trata de una situación lamentable para poder exigir los derechos que tienen ellos (reos). Recuerde, ministerio de Asuntos Penitenciarios, que hay muchachos que tienen penas de 5 y 6 años, y ya tienen 2 y 3 purgándolas aquí. Ellos no pueden cumplir jornadas de trabajo o estudio, entonces sí le están violando sus derechos a todos los procesados y penados, y llamo a que se implemente un plan cayapa urgente”.

En cuanto al traslado, “ahora nos dicen que solo nos darán 11 cupos para cárceles de Táchira, Mérida y Barinas, pero resulta que le hemos dicho que no son once, que son más de 120 procesados y penados que quieren irse a otros estados o al CPO. Por ejemplo, hay quienes son de Apure y quieren que los trasladen ahí; otros que viven en las adyacencias de Tocorón y por eso quiere irse para allá. Son sus derechos y por eso los exigen.

En otro punto enumera que “no atenten contra los útiles o artículos personales y alimentos que sus familiares les ingresan a los presos, porque los policías los agarran y los botan. Que los funcionarios respeten a los detenidos y estos a ellos; que les busquen algo qué hacer ahí a esos muchachos (internos) para enfrentar el ocio, porque están 24 horas sin hacer nada, sabemos que es un espacio muy pequeño, pero alguna área se puede acondicionar para que se mantengan ocupados”.

También pidió, en nombre de los internos, que se permita la visita de niños, “para evitar casos como el de un muchacho que cuando fue detenido, su hijo tenía dos mes de nacido y el bebé ya va a cumplir 3, y no lo ha podido conocer; es decir, están separando familias; porque para cuando él salga, el niño tendrá 5 años de edad. También exigen que se instale una oficina de Derechos Humanos, y que el agua que les suministran no esté contaminada, razón por la que también piden un médico presto las 24 horas”.

En nombre de Dorángel Vargas, aquel tristemente célebre hombre conocido con el apelativo de “el comegente” hace más de dos décadas, exigen recluirlo en un sitio adecuado, además del suministro diario de sus medicamentos.

“Los derechos de los privados de libertad no se negocian, se exigen –reiteró Herrera-. Razón por la que en la mesa de diálogo pedimos la presencia de un representa de la Iglesia; así como la de la ministra Iris Varela; porque fueron quienes hasta este momento han estado como mediadores, los que rompieron el diálogo el miércoles, porque convirtieron el diálogo en negociación, y muy importante, no queremos que intervenga la política”.

“A la rehén la liberaron

por medida humanitaria”

Hizo énfasis Herrera en que, “Yesenia Ortiz, de 25 años de edad, y con casi 8 meses de embarazo, la rehén liberada este jueves, es de acotar que no fue por la mesa de diálogo, le dieron una medida humanitaria, tomada solo por los privados de libertad en consideración a su condición de embarazo avanzado, y porque su estadía ahí podía hacerle daño. Nadie más intervino, y esto lo aclaro porque están dando declaraciones irresponsables”.

Sobre esta joven, liberada minutos antes de las 5pm, fue poco lo que se pudo conocer, solo que presuntamente reside en el barrio Genaro Méndez y que su estado de salud es estable. Ante su liberación, quedan secuestradas 11 personas: dos policías y nueve civiles. (MB)

Miriam Bustos