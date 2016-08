Siguen impunes varios crímenes cometidos en el mes de agosto

Un balance de 25 homicidios y 11 casos de enfrentamientos con organismos de seguridad que saldaron la muerte de 11 supuestos delincuentes, en distintos sectores y municipios de la entidad tachirense, se ha contabilizado desde el 1° hasta este jueves 25 de agosto.

Los enfrentamientos a tiros con las autoridades policiales y militares del Táchira se registraron en distintas fechas y municipios, abatiendo el CICPC a nueve de ellos, en Coloncito (2); Ureña (2); El Pueblito (1); La Fría (2); Capacho (1) y uno este jueves en San Josecito, mientras que el GAES 21-Táchira de la Guardia Nacional, sumó los otros dos en Pueblo Nuevo, el pasado 2 de agosto.

Sobre las víctimas de estas situaciones, explicaron voceros policiales y militares que estaban implicadas en diferentes delitos, algunas ligadas al paramilitarismo, así como a presuntas extorsiones, cobros de vacuna, robos, atracos e incluso intentos y homicidios consumados.

En cuanto a los asesinatos cometidos por criminales desalmados que por motivos absurdos, fútiles, como la resistencia al atraco o robos, venganza e incluso celos, les quitaron la vida a otras 25 personas en lo que ha transcurrido del mes, la colectividad tachirense no se repone de al menos cuatro o cinco de ellos, varios aún impunes.

Y no es que los restantes homicidios no tengan importancia ni relevancia para la ciudadanía por cuanto igualmente se lamenta cada hogar tachirense que a diario se enluta por la inseguridad galopante. Sino que algunos de estos casos específicos llamaron la atención y conmocionaron por la frialdad y atrocidad puesta de manifiesto por los asesinos que no repararon en segarles las vidas a sus víctimas.

Tal es el caso del taxista de la línea Taxiajosucre que funciona en el Sambil-San Cristóbal, a quien luego de secuestrarlo para robarle su vehículo, lo asesinaron, quizá porque reconoció a alguno de sus agresores.

Erick Vivas, de 38 años, el 4 de agosto, en la mañana, tomó unos pasajeros frente al mencionado centro comercial, que le pidieron los llevara hasta Táriba, El Hiranzo específicamente. A partir de ese momento no se supo más de él, hasta la noche siguiente, cuando el CICPC localizó su cadáver, con un tiro en la cabeza y atado a un árbol, en el sector El Volador, en la carretera que desde la Casa del Padre conduce a Lobatera.

La aprehensión por parte de la GN, horas antes en el Zulia, de dos sujetos que llevaban su carro Chevrolet Optra, placa 7A4A8PE para venderlo en ese estado, permitió descubrir lo que estaba pasando, y que el CICPC–Táchira capturara en tiempo récord en el municipio Cárdenas al resto de la banda de ladrones de vehículos.

Sin embargo, ya era tarde para Erick. Aunque se dijo que lo mataron cuando se percataron que los dos cómplices habían sido descubiertos, luego se dejó oír que fue poco después del secuestro que le quitaron la vida. Las graves lesiones que le apreciaron en el rostro que se le atribuyeron a aves de rapiña, luego se descartó también, infiriendo que Vivas fue torturado por los asesinos. De hecho, aun cuando el cadáver no estaba descompuesto, debieron velarlo con la urna cerrada.

Por este abominable crimen el Ministerio Público acusó a un adolescente de 16 años de edad por su presunta vinculación al hecho, por los delitos de homicidio calificado por motivos fútiles e innobles en la ejecución de un robo agravado, privación ilegítima de libertad y aprovechamiento de cosas provenientes del delito.

Y los adultos Jackson Moncada (23), Miguel Ángel Ramírez (21), Luigi Alexander Colmenarez (21), Gustavo Adolfo Pineda (19) y Andrés Vela (19) fueron imputados por los delitos de homicidio calificado en la ejecución de un robo agravado, concurrencia con adolescente para delinquir y asociación para delinquir.

A Colmenares y a Moncada adicionalmente se les imputó posesión ilícita de arma de fuego y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en la modalidad de ocultamiento.

Un padre y su hijo

El sábado 5 de agosto, horas después de que hallaran el cadáver del taxista, se registró otro crimen terrible que aún no ha obtenido respuesta por parte de las autoridades. En su propia casa, en La Machirí, el exciclista Rodolfo Camacho y su hijo de 16 años fueron asesinados por dos hampones que irrumpieron en el inmueble.

Ambos veían por televisión las Olimpiadas que se desarrollaban en Río, cuando fueron sorprendidos por los criminales. Se habían colado a la casa, en la urbanización Villa Sol, por el garaje de la casa.

Una vez cara a cara, los delincuentes los encañonaron y exigieron las llaves de una motocicleta del exciclista. Habrían cargado con otras pertenencias pero ante la negativa de Camargo, le dispararon, y luego al adolescente, cuando intentó defender a su padre.

La esposa y la hija menor del exciclista salieron ilesas de esta terrible situación, al refugiarse en una habitación y negarse a salir, pese a las amenazas de los delincuentes que luego escaparon en un vehículo gris.

El doble homicidio causó repudió en todo el país y hasta en Colombia, de donde era nativo Camacho, toda vez que además de haberse convertido en una personalidad reconocida en lo que se refiere al ciclismo, lo mataron junto con su hijo adolescente.

Frente a sus hijos

Más recientemente, el 19 de agosto en horas de la noche, se conoció del asesinato de un reconocido nutricionista tachirense, a quien intentaron despojarlo de su carro, un Renault Clio, gris, placas AA678CS, en el que iba con sus dos pequeños hijos y su esposa.

Al otro día, Wilmer Eliécer Morales Rojas, de 46 años de edad, egresado de la ULA en Administración de Servicio de Salud y propietario de Rooibos Casa de Té, en el Pasaje Acueducto de Barrio Obrero, debía dictar una conferencia sobre nutrición, por lo que acordó con su esposa, dejar esa noche al niño más pequeño en casa de la abuela materna.

Con esa intención llegaron a las 10:30 a la avenida Lucio Oquendo, se detuvieron frente al edificio Europa; y mientras la dama se bajó para abrir el portón del garaje, Morales Rojas se quedó en el carro con los dos niños, de 4 y 8 años.

Esos breves momentos fueron aprovechados por un sujeto armado que lo abordó y le exigió las llaves del vehículo. Se dijo que el nutricionista forcejeó con el desconocido, el cual pudo dominarlo y dispararle en el pecho, a la vez que huyó sin poder robar nada.

Minutos después Wilmer Eliécer murió en una clínica privada. Se comentó aunque no se pudo comprobar, que al menos 5 vehículos Chevrolet Clío fueron robados en distintos puntos de la ciudad y municipios vecinos.

Una madre y su hijo

Y uno de los más escalofriantes casos de homicidio se registró hace casi una semana en el barrio El Río. El presunto autor sigue evadido de la justicia, aunque buscado activamente. En 2012, David García, como los familiares de las víctimas lo identificaron, fue sobreseído luego de que una anterior pareja lo denunciara por violencia de género y amenazas de muerte.

A García lo señalan de haberle causado la muerte a la que desde hace cuatro años era su pareja, y al hijo menor de ésta, de apenas 7 años. Contaron que el sábado pasado en la madrugada llegó ebrio y encolerizado a su casa, donde su pareja, Mary Soleidy Guerrero Páez, de 30 años de edad, y los dos niños de ella, de 7 y 8 años, descansaban.

Luego de discutir con ella, golpearla e intentar ahorcarla, la ahogó en un tanque de agua que tenían en la sala de la casa. Poco después, hizo lo mismo con el niño más pequeño, lo ahogó y metió el cadáver en una maleta.

De esta trágica historia solo resultó ileso (de manera física mas no psicológica) el niño de 9 años, al no atender a las pretensiones del padrastro de querer convencerlo para regresar a la vivienda, donde ya había consumado los dos homicidios, y prefirió quedarse en casa de una vecina, en la que poco antes había buscado refugio cuando se percató que el hombre intentaba matar a su mamá.

Miriam Bustos