VALE LA PENA luchar por lo que vale la pena tener- Ayer, entre gallos y medianoche, se le asestó un madrugonazo al exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, el heredero de la corona de espinas, al ser sacado de su domicilio en Caracas donde se encontraba arrestado bajo la modalidad de casa por cárcel, para ser trasladado a la penitenciaría de San Juan de los Morros, llenando nuevamente de angustia a su esposa Patricia, actual alcaldesa de la capital tachirense y sus menores hijos, así como a sus miles de seguidores de este dirigente político…..ESPERAMOS una pronta recuperación de nuestro excelente amigo Noel Acevedo quien se encuentra quebrantado de salud. El prestigioso locutor mantiene el programa matutino “Hombre Feliz” por la emisora 98.5 FM Buenísima que dirige Luis Alfonso Ramírez…..NUESTRO especial saludo y felicitación a Beatriz Roso Porras, quien celebra hoy un año más de espectacular existencia, rodeada del cariño de su madre doña Filomena, hermanos, y amigos que siempre la consienten…..ESTUVO DE GIRA por estos lares Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional, y algunos sectores del oficialismo no solo se encargaron de minimizar su visita, sino que los más recalcitrantes pusieron pintas injuriosas en las paredes de los medios de comunicación. Por otra parte, algunos de sus seguidores estaban más preocupados por si estaba en la lista de los presidenciables del futuro, que de la campaña de convocatoria que estaba realizando en pedido de la fecha del referéndum revocatorio…….EL PRIMERO de septiembre, pero de 1939, se originó la “toma de Polonia” por parte del ejército Nazi, que fue la chispa que encendió la Segunda Guerra Mundial, declarada de inmediato por Francia y la Gran Bretaña, que duró seis años y dejó más de 50 millones de muertos……TAL PROYECTO de expansión alemán, venía acariciando Hitler desde 1933 cuando asumió el cargo de Führer y Canciller de la nación que bélicamente hizo más daño a la Humanidad…..DE ESTO HACE ya 77 años, pero siempre hay que recordarlo pues muchas veces la maldad propia en el ser, se desborda y luego dista mucho de aplacarla por aquello que sabe cuándo empieza, pero nunca cómo acaba…….Y AUNQUE EL pasado es historia, el futuro siempre será un misterio, para no olvidar que el hoy es un regalo de Dios que se vive en el presente y que debe siempre movernos para el análisis justo en el comportamiento para no tener luego que arrepentirnos si no logramos contener la violencia, que cuando se desborda, es como la leche derramada, imposible de recoger.

VICTOR MATOS