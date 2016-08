DESDE QUE SE INICIÓ, Juan Gabriel se convirtió en un verdadero devorador de escenarios. Fue siempre el hombre que estremeció las tarimas y proyectó una energía que hacía que sus conciertos duraran tres y más horas, sin cansancio para él ni para su público…SÍ, ESE MISMO público que hoy lo llora a nivel mundial tras su inesperada muerte acaecida a las once y media de la mañana del pasado domingo 28 de agosto, en su residencia de Santa Mónica, en la localidad de Los Ángeles, estado de California en los Estados Unidos, donde un infarto fulminante puso punto final a su existencia, pero no así a su leyenda, que seguirá eternamente, como el título de su canción “Amor eterno” que dedicó en memoria de su madre…ALBERTO AGUILERA, el fabuloso Juanga, marcó la historia musical de habla hispana y se coronó como El Divo de Juárez en su nativo México, que lo conoció desde 1971, cuando lanzó su primer álbum, titulado “El alma joven” y en donde la pieza No tengo Dinero lo catapultó a niveles internacionales…COMO YA LO registramos ayer, fue esa página la que lo dio a conocer a través de la radio en Venezuela y motivo por el cual en su momento el abogado y ganadero, Omar Bencomo, lo trajo a San Cristóbal para que presentara su show en la discoteca El Gato Tuerto del Hotel Palermo, en la avenida Libertador…SU ÚLTIMA producción discográfica lleva por título “Los Dúo”, en donde interpreta sus más aplaudidas composiciones al lado de extraordinarias figuras que brillan actualmente y que han manifestado su cariño y nostalgia por tan triste pérdida…LA TELEVISIÓN del entretenimiento de América Latina y España continúa dedicando programas especiales a la vida y trayectoria de este magnífico artista, pero el que más nos impactó fue la entrevista que concedió en el año 200 al periodista Fernando del Rincón, de CNN, que reprodujo el lunes último en su espacio Conclusiones, donde se reflejó la filosofía de vida de este gran hombre, sencillo, humilde, pero iluminado por una genialidad tanto en el canto como en la inspiración…VALDRÍA LA PENA que repitieran este mensaje que ofreció en su momento y que incluso emocionó al propio entrevistador al despedir su programa, recordando el talento, la personalidad y el calor humanitario del gigante de la canción azteca, Juan Gabriel.

VÍCTOR MATOS